Генсек ООН призвал наполовину сократить число внутренних переселенцев до 2030 года

"Мы здесь, чтобы сформировать другое будущее", – заявил Пан Ги Мун на открытии двухдневного гуманитарного саммита в Стамбуле, передает радио "Свобода".

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Около 60 мировых лидеров должны принять участие в саммите, главной темой которого должен стать поиск путей для помощи людям, пострадавшим от конфликтов и катастроф.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна ожидает "более честного распределения бремени" в вопросе беженцев.

"Было сделано слишком много обещаний, а потом средства на финансирование проектов не поступают. Это должно закончиться", – заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

В мире внутренне перемещенными являются около 60 млн человек, еще по меньшей мере 125 млн – нуждаются в помощи и защите.