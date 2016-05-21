В Донецкой области за два года боевых действий погибло 50 детей, 138 получили ранения

Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Читайте такжеООН выделило 5 миллионов гривен на поддержку переселенцев на ХарьковщинеКак сообщил на конференции по вопросам безопасности детей в зоне боевых действий начальник Донецкого областного главка полиции Вячеслав Аброськин, всего на подконтрольной территории проживает 312 тыс. детей - это почти половина всех детей, которые жили в Донецкой области до войны. Каждый пятый ребенок - переселенец, в результате террористической агрессии родные дома потеряли 69 тыс. детей.

До сих пор обстрелам боевиков подвергаются Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, Гранитное и другие. В непосредственной близости от линии разграничения продолжают работать 37 школ, в которых учатся 6,5 тыс. детей.

В связи с повреждениями и опасностью для детей 13 школ пришлось закрыть. Одна из них - в Павлополе, куда до сих пор прилетают снаряды. Однако в селе продолжают жить 25 детей, которые, несмотря на обстрелы, они каждый день ездят на учебу в соседнее село.

Всего на подконтрольной территории сейчас работает 556 школ, где знания получают 149 тыс. детей. На оккупированной территории осталось 537 школ, из них не работают 23 школы.