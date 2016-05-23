В МИД отреагировали на скандал с "сигаретным дипгрузом": контрабанду вез не дипломат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата МИД Вадим Пристайко.

«Не дипломат, сотрудник посольства... был задержан, а член семьи. Это ставит перед нами серьезный вопрос как мы все же относимся к ответственности наших членов семей", - подчеркнул Пристайко, не назвав при этом фамилию дипломата, а предложил вместо этого называть задержанного как дипломат "Л".

По словам заместителя министра, у этого человека действительно был дипломатический паспорт как у члена семьи сотрудника посольства Украины в Словакии.

Автомобиль и груз сигарет арестованы. «Ведется расследование нашими фискальными органами», - сказал Пристайко.

Он отметил, что дипломатический паспорт задержанного принадлежит ему по закону.

«Каждый член семьи (дипломата), выезжая за границу и аккредитуясь, получает дипломатический паспорт», - отметил чиновник.

При этом он не ответил на вопрос, какие последствия будут для первого секретаря посольства Украины в Словакии Оксаны Лищишин, которая якобы подписала письмо о том, что в автомобиле перевозится дипломатический груз.

«Я не видел письма. Об этом письме говорил Геннадий Москаль (председатель Закарпатской ОГА – УНИАН). Я хочу увидеть письмо, которое подписали. Мы готовы очень жестко относиться к нашим людям. Единственное - мы должны относиться справедливо», - подчеркнул Пристайко.

Он заверил, что на данный момент он не получал этого письма.

"Министерство иностранных дел не давало права этой семье использовать никакой наш автотранспорт, никакие наши возможности. Никакая почта им не передавалась: ни дипломатическая, никакая другая», - сказал Пристайко.

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Замглавы МИД сказал, что задержанное авто было частным.

"Это, безусловно, скандальная ситуация для нашего посольства", - заявил он.

Пристайко сказал, если наличие письма о перевозка дипломатического груза подтвердится, это будет очень серьезное нарушение.

Как сообщал УНИАН, закарпатские таможенники изъяли почти 60 тыс. сигарет у украинца с дипломатическим паспортом и письмом от одного из посольств Украины о том, что в автомобиле перевозится дипломатический груз, который не подлежит контролю.

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Москаль заявляет, что контрабандные сигареты через границу пытался провезти житель Киева Сергей Лищишин, который является мужем первого секретаря Посольства Украины в Словакии Оксаны Лищишин.