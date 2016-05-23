На Львовщине задержали украинца, который вез из Польши полтонны сыра и кофе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГФС во Львовской области, 22 мая в пункте пропуска "Шегини - Медика" во время таможенного контроля легкового автомобиля сотрудники таможни обнаружили в багажнике и салоне 340 кг сыра "Бри" и 84 кг кофе в зернах и 155 кг молотого кофе Lavazza, которые пытался ввезти на территорию Украины 34-летний житель Хмельницкой области через полосу движения "зеленый коридор".

Читайте такжеИз Польши в Украину пытались ввезти контрабандных айфонов на полмиллиона

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины, товар изъят, его стоимость установит экспертиза.