На Херсонщине из-за взрыва гранаты погибли три человека

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, о трех погибших в доме с. Геройское Голопристанского района стало известно вчера, 22 мая.

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«21 мая примерно в 23:00 местные жители услышали взрыв неустановленного происхождения, которому не придали значения. С утра 22 мая в доме увидели поврежденные оконные рамы и входные двери, и вызвали полицию. На месте происшествия были обнаружены трое погибших», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по свидетельству соседей, владелец дома там не проживал. Дом одноэтажный, размером примерно 6 на 6 метров, здание не повреждено, кровля не повреждена, признаки горения отсутствуют, подразделение ГСЧС не привлекалось.

Установлены личности погибших: 69-летний житель г. Цюрупинск, 42-летний и 28-летний жители г. Белая Церковь Киевской области.

Оперативно-следственная группа полиции составила протокол осмотра места события. Было установлено, что из-за неосторожного обращения с гранатой Ф-1 произошел взрыв, в результате чего погибли три человека.