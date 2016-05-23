Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали, как обстреливали Авдеевку

Об этом сообщается на странице Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Facebook.

"В ответ на сообщение об эвакуации наблюдателей СММ ОБСЕ с м. Авдеевка через активизацию военных действий: вчера и сегодня Миссия направляла патруль для наблюдения за ситуацией в районе и смогла осуществить мониторинг ситуаціїї с безопасностью в рамках мандата Миссии. Наблюдения, полученные в ходе мониторинга, ежедневно публикуются на нашем веб-сайте на трех языках", - сообщили в миссии ОБСЕ.

Как известно, ранее в штабе АТО сообщили, что за угрозу жизни в результате обстрела боевиками из тяжелой артиллерии позиций сил АТО и жилых кварталов в районе Авдеевки были эвакуированы представителей российской стороны СЦКК, передает Украинская правда.

Вместе с тем, согласно отчету миссии, в Донецкой области наблюдатели зафиксировали увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня, большинство из них были зарегистрированы в ночные часы 19-20 мая.

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"Находясь в центре Донецка, СММ слышала 225 взрывов неопределенного происхождения по 5-10км к северо-западу от своей позиции. Находясь в Авдеевке, в ночные часы наблюдатели слышали 30 взрывов, оцененных наблюдателями как удары по 4-5км на юг от места своего пребывания, в течение 30 минут, а также 39 взрывов, оцененных как удары по 4км на юго-юго-запад и 7 взрывов, оцененных как удары по 3-4км на восточно-юго-востоку от своей позиции", - сообщили в миссии ОБСЕ.

По данным наблюдателей, в районе Авдеевки было слышно 4 взрыва, оцененных как удары от снарядов реактивного противотанкового гранатомета, 5 очередей из крупнокалиберного пулемета.

"Также СММ видела 2 минометных взрыва (82мм). Находясь в Ясиноватой, миссия слышала 42 взрыва неопределенного происхождения, 27 очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета и 69 выстрелов из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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Кроме того, представители СММ отметили увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня в Луганской области.