Владельцы киосков на рынке "Юность" оказали сопротивление

Сегодня владельцы незаконно установленных торговых киосков на рынке “Юность” оказали сопротивление работникам Главного управления контроля над благоустройством города Киева и не дали демонтировать свои торговые точки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, исполняющий обязанности начальника Главного управления контроля над благоустройством г. Киева Виктор КУНЦ отметил, владельцы малых архитектурных форм (МАФов) заблокировали крупногабаритными автомобилями торговые ряды, расположенные на распределителе ул. Шолом Алейхема.

В.КУНЦ заявил, что эти предприниматели заручились поддержкой районной власти. В частности, в марте этого года Деснянский районный совет принял решение о предоставлении договоров аренды земли под обустройство 8 МАФов на этом участке дороги. Однако арендаторы уже давно самовольно захватили значительно больший земельный участок, и как результат на распределителе стало на две полосы меньше, и часто возникают заторы.

На сегодня был запланирован демонтаж двух торговых рядов, расположенных непосредственно на проезжей части (распределитель ул. Шолом Алейхема между ул. Миропольской и путепроводом ул. Братиславской), и группы МАФов под путепроводом ул. Братиславской. Из-за сопротивления предпринимателей удалось демонтировать лишь 5 МАФов под путепроводом.

«Размещение МАФов на проезжей части и под путепроводом незаконное, поскольку противоречит постановлению Кабмина №198. Такое размещение МАФов не только мешает движению транспорта, но и является опасным, ведь торговые ряды расположены на самой проезжей части, и в случае аварии или ДТП автомобиль может врезаться прямо в МАФ», – отметил первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС.

По его словам, МАФы, установленные под путепроводом ул. Братиславской, тоже не имеют разрешительной документации, или же имеют устаревшие договоры, подписанные еще в 2004 году.

«Мы направим письма во все соответствующие инстанции, и решим этот вопрос в соответствии с законом. Весомым шагом в помощь в решении проблемы незаконного размещения МАФов стало решение Киевского городского совета, который отнял у районов полномочия выдавать договоры на аренду. Теперь этим будет заниматься городская администрация, и таким образом мы последовательно, шаг за шагом решим этот вопрос», – отметил Д.БАСС.

В КГГА напомнили, что городская власть планово демонтирует незаконно установленные в городе МАФы. За последний месяц в разных районах Киева демонтировано более 200 киосков. Кроме того, на последнем заседании коллегии КГГА первый заместитель председателя администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО поручил “Киевводоканалу” и “Киевэнерго” в трехдневный срок отключить нарушителей от воды и электроэнергии. Однако, по словам В.КУНЦА, поручение заместителя председателя еще не выполнено, и «Киевэнерго» пытается его проигнорировать.