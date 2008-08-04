Как изменилась стоимость земли в пригороде Киева за неделю

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 21 июля по 1 августа выросла на 1,64% (на 106 долл.) - до 6 тыс. 616 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

По данным компании, за указанный период рост стоимости земельных участков наблюдался в Киево-Святошинском районе - на 0,94% (на 97 долл.), до 10 401 долл./сотка; Обуховском - на 1,08% (на 87 долл.), до 8 133 долл./сотка; Бориспольском - на 1,89% (на 126 долл.), до 6 778 долл./сотка; Вышгородском - на 1,94% (на 111 долл.), до 5 822 долл./сотка; Броварском - на 2,92% (на 159 долл.), до 5 608 долл./сотка; Васильковском - на 2,8% (на 136 долл.), до 4 991 долл./сотка; Бородянском - на 1,56% (на 43 долл.), до 2 805 долл./сотка; Фастовском - на 4,12% (на 54 долл.), до 1 365 долл./сотка; Кагарлыкском - на 2,05% (на 36 долл.), до 1 790 долл./сотка и Макаровском районе - на 1,61% (на 41 долл.), до 2 580 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу в десяти районах Киевской области составляет: в Макаровском районе - 27%, Бориспольском - 12%, Васильковском - 9%, Киево-Святошинском - 18%, Броварском - 12%, Обуховском - 2%, Бородянском - 5%, Вышгородском - 7%, Кагарлыкском - 3%, Фастовском - 2%.

Как сообщал УНИАН, за январь-июнь т.г. средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство выросла на 11% (на 645 долл.) - до 6 тыс. 509 долл. за сотку.

В 2007 году стоимость земельных участков в пригороде Киева под коттеджное строительство выросла на 67% (на 2 364 долл.) - до 5 864 долл. за сотку.