Хмельницкие налоговики изъяли партию смертельных детских игрушек

В Хмельницкой области работники налоговой милиции в ходе операции „Контрабанде – стоп!” изъяли партию нелегально ввезенных на территорию Украины токсичных детских игрушек.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении налоговой милиции ГНА Украины, в ходе дальнейшей проверки выяснилось, что подпольный бизнес по торговле контрабандными игрушками организовал местный бизнесмен. Для хранения нелегального товара он арендовал склад в областном центре, откуда реализовывал опасные игрушки мелкооптовыми и оптовыми партиями. При этом никаких разрешительных документов на подобный вид деятельности он не имел.

Проведенная в дальнейшем санэпидемстанцией экспертиза показала, что продукция китайских товаропроизводителей несет чрезвычайную угрозу для здоровья человека: содержание токсичных веществ в ней превышало все допустимые нормы.

Игрушки изъяты, общая стоимость их составляет свыше 60 тыс. грн.

Устанавливаются пути реализации нелегального товара. Продолжается дальнейшая проверка.