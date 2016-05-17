Розенко рассказал сколько живущих на оккупированной части Донбасса получают соцвыплаты от Украины

Об этом вице-премьер-министр Павел Розенко заявил на встрече с председателем Представительства Евросоюза в Украине Яном Томбинским, сообщает пресс-служба Розенко.

Во время встречи обсуждались вопросы, связанные с социальной защитой внутренне перемещенных лиц, в частности верификация социальных выплат переселенцам.

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«Несколько месяцев назад мы совместно со Службой безопасности Украины и Государственной пограничной службой начали работу по проверке предоставления социальных выплат тем людям, которые зарегистрированы как внутренне перемещенные лица, но на самом деле проживают на территории, неподконтрольной украинской власти», - напомнил Розенко, уточнив, что согласно действующему законодательству Украины, социальные выплаты, в том числе и пенсии, выплачиваются только тем гражданам, которые переехали на постоянное жительство на подконтрольную украинской власти территорию.

«По результатам этой проверки, СБУ передала на рассмотрение местных органов власти списки примерно на 450 тыс. человек, в отношении которых было подозрение, что они не проживают на подконтрольной Украине территории. По состоянию на сегодня из этих 450 тыс. подтвердили свое проживание на подконтрольной украинской власти территории около 80 тыс. граждан. Все выплаты им восстановлены в полном объеме», - отметил вице-премьер.

Говоря об украинских гражданах, которые остались проживать на оккупированных территориях Розенко подчеркнул, что все принадлежащие им пенсионные средства депонируются и будут выплачены в полном объеме как только они или переедут на подконтрольную Украине территорию, или после выполнения в полном объеме Минских соглашений, восстановления территориальной целостности Украины и работы государственных органов на временно оккупированных территориях.

Стороны также обсудили вопросы интеграции внутренне перемещенных лиц и оказания гуманитарной помощи тем людям, которые по объективным причинам не могут выехать с оккупированных территорий.

Вице-премьер-министр поблагодарил главу Представительства ЕС в Украине за помощь, которую предоставил и продолжает предоставлять Евросоюз.