Минсоцполитики: в Украине зарегистрировано более 1,7 миллиона переселенцев

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики. «По состоянию на 25 апреля 2016 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 780 245 переселенцев, или 1 448 265 семей из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении.

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Как отметили в ведомстве, 806 тыс. 444 семьи обратились за назначением денежного пособия, а 755 тыс. 237 из них такое пособие назначено.

По данным Минсоцполитики, с начала 2016 года получателям профинансировано 1 млн 164 тыс. 797 грн.