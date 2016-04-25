Минсоцполитики: в Украине зарегистрировано более 1,7 миллиона переселенцев
12:55, 25 апреля 2016Общество
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По состоянию на 25 апреля в Украине зарегистрировано более 1,7 млн внутренних переселенцев.
806 тыс. 444 семей обратились за назначением денежной помощи / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики. «По состоянию на 25 апреля 2016 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 780 245 переселенцев, или 1 448 265 семей из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении.
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Как отметили в ведомстве, 806 тыс. 444 семьи обратились за назначением денежного пособия, а 755 тыс. 237 из них такое пособие назначено.
По данным Минсоцполитики, с начала 2016 года получателям профинансировано 1 млн 164 тыс. 797 грн.
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