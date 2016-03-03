ООН: В расследовании преступлений против Майдана и событий 2 мая в Одессе прогресса нет

Прогресс в расследовании дел об убийствах активистов Майдана и массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года отсутствует.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер, представляя 13-й доклад миссии о ситуации с правами человека сегодня на брифинге в Киеве. Доклад охватывает период с 16 ноября 2015 года по 15 февраля 2016 года.

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По ее словам, «то, что нет прогресса в этих делах - это подрывает доверие народа». «Если неправильно будет вестись эта работа, то это может также повлиять на ситуацию безопасности», - подчеркнула Фрейзер.

В докладе сказано, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) «продолжает следить за резонансными делами, в частности связанными с серьезными нарушениями прав человека во время протестов на Майдане, насилия в Одессе 2 мая 2014 года, захвата управления МВД в Мариуполе 9 мая 2014 года и насилия возле Верховной Рады Украины 31 августа 2015 года».

«Во всех этих делах отсутствует прогресс в обеспечении привлечения виновных к ответственности, вызывая вопросы как к заинтересованности, так и по поводу способности органов власти провести расследование и привлечь к ответственности тех, чья вина в этих случаях является наиболее серьезной», - говорится в ней.