Марушевская заявляет, что Насиров принудил глав региональных таможен подписать петицию о ее увольнении

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Марушевская написала на своей странице в Facebook.

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"У меня три выговора и уволить меня проще простого, но председатель ГФС боится брать на себя эту ответственность. Он заставил руководителей региональных таможен подписать документ, в котором те просят моего увольнения. Постыдное поведение, тем более для управленца такого уровня", - написала Марушевская.

Она обвиняет Насирова в причастности к коррупционным схемам.

«Вместе с руководителем внутренней безопасности ГФС Юрием Шереметом, они запустили «шокинский» механизм увольнения, который был использован для вытеснения из прокуратуры Давида Сакварелидзе», - заявляет начальник Одесской таможни.

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Как сообщал УНИАН, начальник Одесской таможни Юлия Марушевская несколько раз заявляла, что глава ГФС Роман Насиров препятствует реформированию таможни.