Марушевская заявляет, что Насиров принудил глав региональных таможен подписать петицию о ее увольнении
Начальник Одесской таможни Юлия Марушевская заявляет, что председатель ГФС Украины Роман Насиров принудил глав региональных таможен подписать петицию о ее увольнении.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Марушевская написала на своей странице в Facebook.
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"У меня три выговора и уволить меня проще простого, но председатель ГФС боится брать на себя эту ответственность. Он заставил руководителей региональных таможен подписать документ, в котором те просят моего увольнения. Постыдное поведение, тем более для управленца такого уровня", - написала Марушевская.
Она обвиняет Насирова в причастности к коррупционным схемам.
«Вместе с руководителем внутренней безопасности ГФС Юрием Шереметом, они запустили «шокинский» механизм увольнения, который был использован для вытеснения из прокуратуры Давида Сакварелидзе», - заявляет начальник Одесской таможни.
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Как сообщал УНИАН, начальник Одесской таможни Юлия Марушевская несколько раз заявляла, что глава ГФС Роман Насиров препятствует реформированию таможни.