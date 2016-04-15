Сакварелидзе считает, что ГПУ похоронит дело "бриллиантовых прокуроров"

Об этом он заявил в интервью "Тижню".

"Если заместитель генпрокурора, вся команда, которая в этом участвовала, парализованы, в отношении них фабрикуют уголовные производства, к Виталию Касько ночью подбегают, блокируют машину, вручают подозрение, потом пытаются убежать... Представьте, какое давление будет на сам суд. Хочется поддержать нашего прокурора Яниса Симонова, который остался там фактически один. Я ему благодарен. Хочется, чтобы он выстоял до конца. Также переживаю за дело относительно отжима доли в мусороперерабатывающем предприятии, в котором замешан тот самый Корниец (Александр Корниец — один из фигурантов дела «бриллиантовых» прокуроров. — ред.). Думаю, оно до суда не дотянет", - заявил Сакварелидзе.

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По его словам, документы остались в руках Шокина, и там их "похоронят".

"В свое время ICTV готовил сюжет о происхождении бриллиантов. Поступил звонок по их информации из прокуратуры. А может, из другого места. И от них настойчиво требовали не показывать, откуда те взялись бриллианты. Учитывая все это, можно говорить, что дело закончится удачно?", - спрашивает прокурор.