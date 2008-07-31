В Тернопольской области мужчина из ревности убил 8-месячного малыша

В Тернопольской области в селе Дзвиняч Залищицкого района мужчина убил 8-месячного малыша.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе по связям с общественностью областного управления милиции, с сообщением об исчезновении сына в сельсовет обратилась его мать-одиночка, после чего сразу вызвали милицию.

Для поиска малыша приехали работники райотдела и следственно-оперативная группа областного управления внутренних дел. После проведенных следственных действий был задержан местный 37-летний житель. Он сознался, что убил малыша, придя ночью в гости к женщине, которой когда-то предлагал жениться, и не застал ее дома. Из ревности он выместил свою злость на малыше, который от полученной черепно-мозговой травмы погиб. Посреди ночи мужчина бросил мальчика в полиэтиленовый мешок и закопал в заброшенном карьере.

Возбуждено уголовное дело по ст. 115 ч. 2 Уголовного кодекса Украины – убийство. Подозреваемый арестован. Следствие ведут следователи областного управления внутренних дел.