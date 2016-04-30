На химзаводе Фирташа в оккупированном Крыму произошла авария: одна женщина погибла

Одна женщина погибла, еще одна в реанимации из-за несчастного случая на заводе «Крымский Титан» в Армянске. Об этом сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на крымское управление МЧС России.

«В 10.45 к нам поступило сообщение о том, что произошел разрыв тысячекубовой емкости с водой. Недалеко от емкости находилось две женщины, потоком воды их ударило: одна женщина получила травмы и госпитализирована в Красноперекопскую больницу, вторая – от полученных травм скончалась», – отметили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным специалистов МЧС, причиной ЧП стало плохое техническое состояние цистерны с водой.

Как пишут «Крым.Реалии», в связи с происшествием на заводе «Крымский Титан» 30 апреля прокуратура города Армянска начала проверку соблюдения предприятием требований законодательства об охране труда. Об этом заявил прокурор Армянска Александр Челпанов, сообщает пресс-служба подконтрольной России прокуратуры аннексированного Крыма.

По словам прокурора города, проверке подлежит, в частности, соблюдение требований, установленных законодательными актами, правилами и инструкциями, выполнение которых обеспечивает безопасные условия труда.

«Прокуратурой города также контролируется ход доследственной проверки, проводимой органами предварительного расследования по данному факту», – говорится в сообщении.

«Крымский Титан» входит в холдинг украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа Group DF.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».