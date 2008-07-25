Болгария решила участвовать в проекте Газпрома в обход Украины

Парламент Болгарии сегодня ратифицировал договор с Россией о присоединении к проекту строительства газопровода "Южный поток", который позволит поставлять в Европу 30 млрд. кубометров российского газа в год.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

Газопровод, стоимость которого оценивается примерно в 10 млрд. евро, будут строить "Газпром" и итальянская ENI. Предполагается, что часть трубопровода пройдет по дну Черного моря до Болгарии, а затем он разделится на две ветки, одна из которых должна пройти через Грецию в Италию.

Сербия, Венгрия и Греция также согласились принять участие в проекте. Кроме того, "Газпром" сообщал, что к нему присоединится и Австрия.

Некоторые чиновники в ЕС считают "Южный поток" конкурентом проекта Nabucco, поддержку которому оказывает Брюссель. Этот газопровод, строительство которого оценивается в 7,9 млрд. евро, призван сократить зависимость Европы, которая покупает четверть необходимого ей газа у Газпрома, от российских энергоресурсов.

Болгария принимает участие и в этом проекте, однако министр экономики и энергетики страны Петар ДИМИТРОВ сказал ранее на этой неделе, что "Южный поток" не является альтернативой Nabucco. Он также заметил, что решение о том, чтобы газпромовский трубопровод шел в обход Украины, было частью российской стратегии на фоне политической напряженности между Киевом и Москвой.

Предполагается, что Nabucco будет введен в эксплуатацию в 2013 году и позволит ежегодно поставлять 30 миллиардов кубометров каспийского или ближневосточного газа из Турции в Австрию через Балканский полуостров и Венгрию.

Однако участникам Nabucco будет непросто обеспечить необходимый объем поставок газа, учитывая, что пока поставлять "голубое топливо" обязался лишь Азербайджан, а США враждебно относятся к идее использования иранского газа, несмотря на то, что Вашингтон поддерживает проект в целом.