За сутки 4 человека пострадали от укусов ядовитых пауков

На протяжении 23 июля в Херсонской области четыре человека пострадали от укусов ядовитых пауков – каракуртов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций ОГА, первый случай произошел в селе Змиевка Бериславского району, где каракурт укусил 35-летнего местного жителя. В селе Веселое этого же района паук укусил 34-летнюю местную жительницу. На данное время пострадавшие находятся в реанимационном отделении Бериславской ЦРБ. В тот же день в районе озера Сиваш Генического района паук укусил 31-летнюю женщину. Пострадавшая находится в реанимационном отделении ЦРБ г. Геническ.

В селе Отрадовка Новотроицкого района жертвой укуса каракурта стала 52-летняя местная жительница. Пострадавшая доставлена в реанимационное отделение ЦРБ пгт Новотроицкое.

Состояние пострадавших – средней тяжести.