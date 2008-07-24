В “черном списке” ЕС остаются три украинские авиакомпании

Еврокомиссия внесла изменения в “черный список” авиакомпаний, полеты которых запрещены в ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня.

Таким образом, “черный список” был адаптирован в восьмой раз.

Согласно внесенным изменениям, Еврокомиссия, в частности, сняла запрещение на полеты в ЕС иранской компании Mahan Airlines, учитывая осуществленные ею меры по повышению безопасности.

Еврокомиссия также решила, что авиакомпании Габона не могут получить права на осуществление полетов в ЕС, исходя из заключений Международной организации гражданской авиации. В то же время, Еврокомиссия признала осуществленные правительством Габона меры по улучшению безопасности авиаперевозок, и решила не запрещать полеты в ЕС двум габонским авиаперевозчикам – Gabon Airlines и Afrijet – однако, полеты разрешены при условии осуществления предполетных инспекций.

Еврокомиссия также решила продлить запрещение на полеты в ЕС украинской авиакомпании Ukrainian Cargo Airways – "Украинской авиационной транспортной компании", поскольку компании не удалось успешно реализовать план улучшения безопасности. Еврокомиссия также напомнила власти Украины о необходимости усилить применение норм безопасности на авиатранспорте. Всего в “черном списке” ЕС остаются три украинских авиакомпании.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля этого года Еврокомиссия добавила Ukrainian Cargo Airways в “черный список” авиакомпаний. "Украинская авиационная транспортная компания" является государственным предприятием Министерства обороны и предоставляет услуги по грузовым перевозкам самолетами Ил-76, Ан-26, Ан-12 и пассажирские – Ту-154.

Компания была создана в 1997 году и имеет 128 воздушных судов, включая вертолеты Ми-8.

4 июля 2007 года, Еврокомиссия добавила в “черный список” украинскую компанию Volare Aviation Enterprise, которая занимается грузовыми авиаперевозками.

11 сентября 2007 года Европейская комиссия в перечень “запрещенных компаний” внесла компанию “Украинско-Средиземноморские авиалинии”.

Впервые “черный список” авиакомпаний был создан в марте 2006 года.