Киевлян просят три дня открывать окна только по расписанию

В Киеве во время торжеств в рамках празднования 1020-летия Крещения Киевской Руси будут приняты беспрецедентные меры безопасности.

Как сообщил сегодня на брифинге в Секретариате Президента Украины начальник Управления государственной охраны Валерий ГЕЛЕТЕЙ, общая численность личного состава Министерства внутренних дел, который будет привлечен к обеспечению безопасности на этот период, будет составлять 7 тыс. человек. Вместе с ними будут работать весь состав Управления государственной охраны и часть сотрудников Службы безопасности Украины и Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

«Подавляющая часть этих подразделений на период проведения мероприятий будет работать в усиленном варианте несения службы», – подчеркнул В.ГЕЛЕТЕЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Он сравнил масштаб запланированных мероприятий с государственным визитом в Украину Папы Римского Иоанна Павла ІІ и в некоторой степени – Президента США Джорджа БУША.

Руководитель УГО заверил, что его ведомство владеет достаточным опытом в проведении таких мероприятий безопасности, ежегодно обеспечивая свыше ста мероприятий безопасности руководителям официальных делегаций, которые находятся в Украине.

«Мы имеем необходимый опыт проведения подобных мероприятий, и поэтому вместе с другими правоохранительными органами Украины обеспечим общественный порядок, безопасное и комфортное пребывание приглашенных на торжество гостей», – сказал В.ГЕЛЕТЕЙ.

Он сообщил, что по маршруту передвижения кортежа будут применены определенные ограничения дорожного движения.

С 08.00 25 июля территория аэропорта «Борисполь», трасса Борисполь – Киев, Харьковская площадь, проспект Бажана, Южный мост, Столичное шоссе, проспект Науки до Южного моста, и Надднепрянское и Набережное шоссе, Днепровский подъем, улица Мазепы, улица Грушевского, Европейская площадь, Крещатик, улица Михайловская и Михайловская площадь, улицы Трехсвятительская, Липская, Шелковичная, Лютеранская и Банковая будут ограничены для движения автотранспорта.

В обратном движении к аэропорту особенных ограничений не планируется, кроме тяжелого автотранспорта.

Во второй половине дня движение будет ограничено на Европейской и Софийской площадях, по улицам Грушевского, Крещатик, Михайловская, Владимирская, Шелковичная, Лютеранская, Банковая.

В субботу, 26 июля, в первой половине дня будет ограничено движение по улице Грушевского, на Европейской площади, по улицам Крещатик, Михайловская, Владимирская, Софийской площади, Владимирскому проезду, Михайловской площади, а также по улице Трехсвятительской.

Во второй половине дня будет ограничено движение на улицах Липская, Грушевского, Европейской площади, Владимирской улице и на Софийской площади.

В воскресенье, 27 июля, движение будет ограниченно на Европейской площади, улицах Липской, Грушевского, Трехсвятительской, Шелковичной, Мазепы, Банковой.

Под конец дня будет ограничено движение по маршруту Киев – аэропорт Борисполь: Днепровский подъем – Надднепрянское и Набережное шоссе – Столичное шоссе (от проспекта Науки до Южного моста) – на Южном мосту – проспект Бажана – Харьковская площадь – трасса Киев – Борисполь.

В.ГЕЛЕТЕЙ обратился с просьбой к жителям домов, расположенных на данных улицах, воздержаться без особой надобности от выхода на балконы, крыши, открытия окон, проведения фото- и видеосъемки, чтобы не отвлекать и не провоцировать специальные подразделения, обеспечивающие меры безопасности по трассе проезда Вселенского патриарха Варфоломея І.

Он также обратился с призывом организовать движение транспорта так, чтобы в центре города было задействовано как можно меньше автотранспорта и порекомендовал по возможности воздержаться от поездок в центре города в это время, а также, учитывая активность отпускного сезона, заблаговременно спланировать выезд в аэропорты и железнодорожные вокзалы.

Как сообщал УНИАН, 25-27 июля в Киеве пройдут праздничные мероприятия по случаю 1020-летия Крещения Киевской Руси. 25 июля ожидается приезд в Украину Вселенского Патриарха ВАРФОЛОМЕЯ І, других делегаций.