Путин предлагает "не забегать вперед" в вопросе обмена Савченко

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал возможность обмена незаконно осужденной в России украинской летчицы Надежды Савченко, передает "РБК".

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"Мы в контакте по этому вопросу с руководством Украины. Наши партнеры знают нашу позицию. И в таких вопросах лучше не забегать вперед", — сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, Донецкий городской суд Ростовской области РФ 22 мартаприговорил Надежду Савченко к 22 годам колонии общего режима за якобы убийство российских журналистов под Луганском летом 2014 года и штрафа в 30 тыс. руб. за незаконное пересечение границы. 5 апреля приговор, вынесенный российским судом в отношении Надежды Савченко, вступил в силу, а 6 апреля она возобновила сухую голодовку.