Савченко обследуют российские врачи - адвокат

Об этом в "Твиттере" написал ее адвокат Николай Полозов. "Вышел сотрудник СИЗО, говорит Надежду сейчас обследуют российские врачи, на свидание к ней пустят позже. Сначала меня, затем сестру Веру", - отметил он.

Читайте такжеВ Минюсте РФ заявили, что не получали от Украины запрос о передаче Савченко

Затем адвокат написал, что все еще ждет допуска к Надежде. "В СИЗО пока молчат. Не исключаю, что ее накачивают инъекциями, чтобы визуально выглядела лучше", - считает Николай Полозов. При этом он отметил, что осмотр длится уже более часа. "До сих пор осматривают врачи, со слов сотрудника СИЗО", - написал он.

Как сообщал УНИАН, Донецкий городской суд Ростовской области РФ 22 марта приговорил Надежду Савченко к 22 годам колонии общего режима за якобы убийство российских журналистов под Луганском летом 2014 года и штрафа в 30 тыс. руб. за незаконное пересечение границы. 5 апреля приговор, вынесенный российским судом в отношении Надежды Савченко, вступил в силу, а 6 апреля она возобновила сухую голодовку.