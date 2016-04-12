РФ просит Украину выдать шестерых осужденных россиян

Минюст РФ обратился к министерству юстиции Украины с просьбой рассмотреть вопрос о выдаче шести россиян. Об этом говорится в официальном ответе российского ведомства на запрос, который цитирует "РБК".

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Минюст РФ получил обращения шести граждан России, которые были приговорены к лишению свободы в Украине, но хотят отбывать наказание на родине. Согласно сообщению, украинский Минюст на запрос еще не ответил.

"Необходимые документы в отношении указанных лиц направлены в Минюст Украины для рассмотрения, ответы по состоянию на 12.04.2016 не поступили", — уточняется в сообщении российского ведомства.

Имена написавших обращения и статьи, по которым они были осуждены, в ответе Минюста РФ не приведены.

Отмечается, что российский и украинский Уголовно-процессуальные кодексы предусматривают схожую процедуру выдачи осужденных. Получив поручение Минюста, служба исполнения наказаний должна проверить наличие или отсутствие оснований, препятствующих передаче. Помешать выдаче, например, может тот факт, что на родине осужденного будут преследовать по дополнительным статьям, не указанным в запросе. Также если принимающая сторона объявит о намерении освободить осужденных, то это станет основанием для отказа в выдаче. Окончательное решение о выдаче принимается судом.

Минюст РФ 8 апреля сообщил, что поручил Федеральной службе исполнения наказаний подготовить документы для решения вопроса о передаче Украине четырех осужденных. Речь идет о режиссере Олеге Сенцове и активистах Александре Кольченко и Геннадии Афанасьеве, которые были осуждены российским судом по так называемому "делу о крымских террористах", а также о Юрии Солошенко, приговоренном к шести годам колонии строгого режима за "шпионаж". Поручение было дано в связи с обращением украинского Минюста от 10 марта

Как ранее сообщил глава СБУ Василий Грицак, с начала АТО в суды были направлены обвинительные акты в отношении 32 россиян, 8 из них уже получили приговор.