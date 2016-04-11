Следователь СБУ: Александров и Ерофеев не военнопленные, поскольку задержаны в форме без знаков различия

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе сегодняшнего судебного заседания суд заслушал еще одного свидетеля — следователя Главного следственного управления Службы безопасности Украины Александра Томусяка.

В ходе допроса Томусяк отметил, что Александров и Ерофеев не могут быть военнопленными, учитывая, что они были задержаны в форме, которая не имеет знаков различия и не принадлежит ни к одному из видов и родов Вооруженных сил России.

Также он на вопрос стороны защиты о том, что непосредственно во время боя у Александрова и Ерофеева не изъяли оружия, а следовательно они не могут считаться террористами, ответил, что по такой логике нельзя считать террористами также и тех, кто организовывал взрывы во Франции, поскольку те террористы были задержаны также без оружия.

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После допроса следователя СБУ суд принял решение отложить продолжение рассмотрения дела на 15:00 14 апреля, поскольку, по утверждению защиты, в этот день точно прибудут двое российских военнослужащих, которые заявлены защитой как свидетели - сотрудники СЦКК полковники вооруженных сил России Чепрашов и Литвиненко.

Защита и сами обвиняемые отказались начать их (обвиняемых) допрос, как это предложил суд, чтобы не затягивать время, и настояли на ранее установленном порядке осуществления судебного процесса - допрос обвиняемых после завершения допроса свидетелей.

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

В ходе допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

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В конце августа досудебное расследование в отношении российских военнослужащих было завершено. Их обвиняют в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах.

21 марта Голосеевский райсуд продлил арест Ерофеева и Александрова до 19 мая.