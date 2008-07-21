У Черновецкого объявили конкурс на самый безобразный ларек

Киевская городская государственная администрация объявляет фотоконкурс на самый безобразный МАФ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, киевлянам предлагается присылать фотографии и адреса малых архитектурных форм, которые, по их мнению, мешают или портят внешний вид того или иного микрорайона, по электронному адресу: maf@kmv.gov.ua.

По поручению Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, полученная от горожан информация будет передаваться в Главное управление контроля над благоустройством, и МАФы, которые киевляне признают лишними, будут демонтированы.

«Ситуация с размещением МАФов становится неконтролируемой. Из 7 тыс. МАФов лишь 1 тыс. установлены законно. Мы начинаем активно демонтировать незаконно установленные малые архитектурные формы, при этом будет обязательно учитываться мнение киевлян», – заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Напомним, что недавно Киевсовет принял решение об упорядочении размещения малых архитектурных форм. Этим решением предусматривается централизовать полномочия по размещению МАФов на городском уровне.

Кроме того, Киевский городской председатель поручил ГУ градостроения и архитектуры в кратчайшие сроки подать предложения относительно единых правил обустройства МАФов, которые будут устанавливаться по разрешению КГГА, и их внешнего вида. «Это должен быть красивый павильон европейского образца, он должен органически дополнять существующую архитектурную среду», – сказал мэр Киева, давая задание архитекторам.