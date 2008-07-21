У Черновецкого напоминают хлебопроизводителям об их обещании

Руководство столицы настаивает, что киевские хлебопроизводители должны сдержать свое слово и в обязательном порядке повысить зарплаты своим работникам.

Об этом заявил сегодня советник Киевского городского председателя Казбек БЕКТУРСУНОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Учитывая то, что Киевский городской совет дал разрешение хлебопекарным предприятиям увеличить предельный уровень рентабельности, руководству ОАО «Хлеб Киева» следует сдержать слово, которое они дали депутатам Киевсовета и своим работникам, и немедленно повысить заработную плату пекарям. Поскольку заработная плата на хлебопекарных предприятиях отстает от средней по Киеву, нужно срочно исправить это положение», - подчеркнул советник мэра.

Он отметил, что налогообложение фонда заработной платы - одно из ключевых наполнений для городского бюджета.

«Считаю недопустимым со стороны руководителей ОАО «Хлеб Киева» уклоняться от повышения заработной платы своим работникам. Чем выше зарплата – тем больше налогов поступает в городскую казну. А эти средства идут на множество жизненно важных направлений для киевлян. К тому же, необходимость увеличения зарплат на хлебопекарских предприятиях была одним из аргументов, которые приводили руководители отрасли и, без сомнения, это повлияло и на положительное решение Киевсовета», - заявил К.БЕКТУРСУНОВ.

Как сообщал УНИАН, с 18 июля в Киеве цена на хлеб выросла в 1,5-2 раза. Хлеб “Украинский” стоит 3 грн. за буханку (900 г), и 3 грн. 33 коп. (1 кг), хлеб “Пшеничный” – 2 грн. 40 коп. за буханку (650 г) и 3 грн. 69 коп. (1 кг), батон “Нива” – 2 грн. 50 коп. за буханку (500 г) и 5 грн. (1 кг).