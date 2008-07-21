Банковские счета до 100 тысяч долларов - безопасны

Министр финансов США Генри Полсон заверил американских граждан в безопасности их банковских счетов в пределах 100 тыс. долл. Г.Полсон выступил сегодня в эфире ряда национальных телеканалов и напомнил, что в соответствии с федеральным законодательством депозиты граждан в американских банках полностью застрахованы правительством США на случай банкротства финансового учреждения. По словам министра, "ни один американец не потерял и цента" по счетам, застрахованным Федеральной корпорацией депозитного страхования (FDIC), за все 75 лет работы ведомства, передает Associated Press.

Комментируя состояние финансового сектора США, Г.Полсон отметил, что банковская система страны в целом "безопасна и устойчива", а регуляторы контролируют ситуацию. В то же время министр признал, что экономике США "потребуются месяцы" для преодоления оставшихся эффектов кредитно-финансового кризиса. "Три больших проблемы, с которыми мы вынуждены считаться, это, прежде всего, коррекция на рынке недвижимости, далее - трудности на рынке капитала и высокие цены на нефть, которые способствуют замедлению экономики", - пояснил Г.Полсон.

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