Запорожские виноградники - дело будущего

Руководство Запорожской областной государственной администрации инициирует закладку в регионе виноградных плантаций столовых сортов.

Как сообщил УНИАН курирующий АПК заместитель губернатора Валерий ЧЕРКАСКА, «в минувшую пятницу, 18 июля, достигнута договоренность о проведении исследований агротехнических особенностей территорий Приморского, Акимовского и Приазовского районов Запорожской области (южная часть Запорожского региона, побережье Азовского моря - УНИАН), потенциально пригодных для разведения столовых сортов винограда».

По словам В.ЧЕРКАСКИ, в рамках данного проекта будут проведены исследования почвы, собраны данные о погодных условиях (в частности, о стандартном количестве солнечных дней), а также другая информация, необходимая для определения оптимальных для виноградарства территорий.

«Данные исследования будут завершены до конца 2008 года, и уже в следующем году мы предоставим сельхозпроизводителям его детальные результаты и предложим осуществить закладку виноградных плантаций столовых сортов», - сообщил В.ЧЕРКАСКА.