Рост ВВП Китая в I полугодии составил 10,8%

Рост валового внутреннего продукта (DDG) Китайской народной республики в I полугодии 2008 г. составил 10,8%, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В абсолютном исчислении рост составил 13,06 трлн юаней (1,9 трлн долл.), передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на данные Национального статистического бюро Китая.