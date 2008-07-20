Каждый второй грузовой вагон будет частным

«Укрзализныця» прогнозирует увеличение доли частных грузовых вагонов к 2020 году до 50% общего парка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора «Укрзализныци» Анатолий ЛАШКО.

«Мы прогнозируем увеличение доли грузового частного парка до 50% к 2020 году, тогда как сегодня он составляет 30%», - сказал он.

По его словам, прогнозируется, что «Укрзализныця» будет иметь парк 115 тыс. вагонов и частный парк составит столько же. Таким образом, частный парк увеличится почти в 2 раза - с 60 тыс. до 115 тыс. единиц.

По данным А.ЛАШКО, в «Укрзализныце» в ближайшие 13 лет подлежат списанию 117 тыс. грузовых вагонов. В то же время, планируется списать 83 тыс. единиц (57% парка), а остальные будут обновлены. «Закупка планируется на уровне списания, таким образом, чтобы доля парка грузовых вагонов «Укрзализныци» сокращалась незначительно», - сказал он.

По его данным, если в 2007 г. частный парк грузовых вагонов вырос на 2,7 тыс., то только в 1-м полугодии 2008 г. доля частного парка выросла на 7,5 тыс. единиц, рост полувагонов в частном парке составил 2 тыс. ед. (против 700 ед. за весь 2007 г.).