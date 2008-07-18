Как гасить пожар на 26-м этаже без воды и без проезда к дому?

Три часа столичные спасатели гасили пожар в многоэтажной новостройке в Дарницком районе Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в г. Киеве, сообщение о воспламенении на последнем этаже 26-этажки на ул. Григоренко, 20 поступило в дежурную часть ГУМЧС сегодня в 15.14. Сразу же к месту происшествия были направлены подразделения пожарно-спасательной службы столицы. Как выяснилось, загорелась новостройка (дом – 26 этажей, 23 этажа – квартиры, кроме первого и второго, а также технический этаж). К счастью, заселиться люди в здание пока не успели. Огонь за считанные минуты охватил технический этаж здания и без препятствий достиг чердака и крыши дома.

Учитывая сложную обстановку и быстрое распространение огня, пожару был присвоен повышенный ранг – «Пожар 1-БИС», и к месту направились дополнительные силы и средства. Столичным спасателям, чтобы укротить огонь, пришлось достаточно много поработать. Высотная специальная техника не смогла подъехать к месту пожара, поскольку улицы и площадки возле новостройки оказались узки для крупногабаритной техники.

Возникли трудности и при попытке подключиться к внутреннему водоснабжению, поэтому пожарники были вынуждены проводить рукавные линии от пожарных авто на 26-й этаж. Сильного давления не выдерживали пожарные рукава, а пожарные автомобили, которые подавали воду, вынужденные были менять каждые 15 минут, чтобы избежать перегрева двигателя.

Пожарным удалось все же остановить огонь и фактически спасти новый жилой дом. Для этого понадобилось три часа - пожар был ликвидирован в 18.28. В гашении был задействован личный состав из нескольких пожарно-спасательных частей города.

В результате пожара сгорело около 250 квадратных метров крыши. К счастью, обошлось без пострадавших. Причины пожара устанавливаются.