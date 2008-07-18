Министр юстиции считает возможным обнародовать соглашение з Vanco

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК считает возможной публикацию текста соглашения с компанией Vanco Prуckerchenska о разделе продукции при условии согласия на это правительства Украины.

Об этом он заявил, комментируя УНИАН просьбу Vanco дать согласие правительства на опубликование полного текста этого соглашения.

«Я лично как член правительства позитивно отношусь к предложению по опубликованию такого рода соглашений, которые утверждаются правительством и имеют существенное значение с точки зрения энергетической безопасности страны… Если этот вопрос будет поставлен в порядок дня заседания Кабмина, то я поддержу это предложение», - отметил Н.ОНИЩУК.

Он подчеркнул, что самим соглашением предусмотрена возможность публикации полного текста документа, однако лишь при согласии обеих сторон.

Вместе с тем, Н.ОНИЩУК сообщил, что проект распоряжения о согласии на публикацию договора пока не готовится, поскольку еще нет соответствующего поручения главы правительства.

«На сегодняшний день поручение премьер-министра по подготовке такого распоряжения в Минюст еще не поступало. Вместе с этим, я уверен, что эта тема так или иначе будет обсуждаться», - отметил Н.ОНИЩУК.

Как сообщал УНИАН, в 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины Соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности относительно СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начала международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

21 мая Кабинет министров принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

18 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие распоряжения правительства от 21 мая 2008 года №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом министров Украины и компанией «Венко Интернешнл лимитед» о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».

17 июля компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины, в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма (Швеция), относительно конфликта по СРП.

60-дневный срок предарбитражных консультаций между компанией Vanco Prуckerchenska и Украиной завершился 7 июля 2008 года.

17 июля компания Vanco Prуckerchenska Ltd. направила письмо в Кабинет министров Украины с просьбой дать согласие правительства на опубликование полного текста Соглашения о разделе продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка континентального шельфа Черного моря, между компанией Vanco и правительством Украины, подписанного 19 октября 2007 года.

В компании отмечают, что на сегодняшний день СРП запрещает сторонам, которые подписали соглашение, публично обсуждать соглашение или его фрагменты. Несмотря на это, часто условия СРП неправильно интерпретировались и цитировались вне контекста в медиа, что привело к запутыванию украинского и международного сообществ.