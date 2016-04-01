Кушанашвили резко сменил позицию: осудил оккупацию Крыма и приговор Савченко

По мнению скандального шоумена, аннексия Крыма - это все равно, если бы Германия забрала себе сейчас российский Калининград, передает ТСН.

"Это моя принципиальная позиция. Нельзя во время одного алкогольного вечера в ресторане решить, что Крым - твой. Существует международное право. Я знаю, что в 2008 году судьбу Грузии моей также решали в момент", - заявил Кушанашвили.

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Осуждает скандальный журналист РФ и суд над Надеждой Савченко: "Я принадлежу к тем людям, кто знает, что нельзя сажать женщину на 22 лет. Понятно, о ком я говорю? О Надежде Савченко".

Ранее сегодня Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину на три года российскому телеведущему Отару Кушанашвили, который резко высказывался об Украине.

В одном из последних интервью он заявил: "Мне кажется, что только один взгляд премьер-министра страны, в которую я собираюсь ехать, говорит о том, что уровень психопатии является очень высоким... По глазам его видно, что он не в себе. И исходя из того, что он является одним из руководителей государства, которое ведет эту войну, можно сказать, что с киевской стороной что-то не так... Но если вы меня спрашиваете, за кого я, то конечно, я за Российскую Федерацию, в которой живу и которую люблю".