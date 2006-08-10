На шахте в Донецкой области вспыхнул бензин

Сегодня в 1.15 в г. Шахтерск Донецкой области на шахте "1/6" самостоятельного предприятия "Комплекс" произошло возгорание паров бензина, в результате чего пострадали 5 горняков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, возгорание произошло на горизонте 400 м в результате нарушения мер безопасности во время промывания бензином отбойных молотков

Пострадавшие с ожогами разной степени тяжести госпитализированы.