Шокин уволил процессуального руководителя, возбудившего дело против "бриллиантовых" прокуроров - журналист

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

Виталий Опанасенко - процессуальный руководитель в деле "бриллиантовых" прокуроров - это в его руках все процессуальные решения по делу, на нем была вся ответственность, отмечает Бутусов.

Журналист рассказал, что Виталию Опанасенко 27 лет. Он работал в одной из районных прокуратур, но с началом войны перешел в военную прокуратуру и уехал в АТО.

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Он был в группе, которая вела самые резонансные дела. Самым громким делом, в расследовании которого он принимал участие была трагедия в Иловайске, расследование гибели Ил-76 в Луганском аэропорту, расследование по "Торнадо". За успехи в расследованиях награжден именным пистолетом от министра обороны Степана Полторака.

Эта группа предъявила подозрение начальнику штаба АТО генерал-майору Назарову. Сейчас против него ведется судебный процесс. Эта же группа подготовила подозрение в отношении командующего АТО, начальника Генштаба Виктора Муженко за преступное бездействие, неисполнение служебных обязанностей и исчезновение с командного пункта 24-25 августа 2014-го во время наступления российских войск.

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Спустя неделю после зачисления в штат Генеральной инспекции, Сакварелидзе направил Виталию заявление народного депутата Вячеслав Константиновского о прокурорской мафии, которая управляет песочным бизнесом, во главе с зампрокурора Киевской области Александром Корнийцом и замначальника Главного следственного управления ГПУ Владимиром Шапакиным.

Это расследование стало для Виталия Опанасенко первым в Генеральной инспекции, отмечает Бутусов.

Опанасенко совместно с начальником Главка "К" СБУ Виктором Трепаком организовал операцию по задержанию вымогателей. Именно 27-летний прокурор принял решение провести обыск в помещении Главного следственного управления ГПУ и по месту жительства Шапакина и Корнийца.

"В ходе следственных действий выяснилось, что Шапакин и Корниец действовали безнаказанно, потому что были друзьями семьи и доверенными лицами генерального прокурора Виктора Шокина", - пишет журналист.

Начальник Главка "К" Трепак отстранен от исполнения обязанностей. Против Опанасенко из-за расследования по "бриллиантовому" делу ГПУ возбудила два дела за служебные нарушения.

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"Шапакин и Корниец были подняты Шокиным с самых низов и обязаны ему всей своей карьерой. Они ничего не делали без его ведома", - заявил Бутусов.

Как сообщал УНИАН, утром 24 марта Сакварелидзе заявил, что увольнения сотрудников ГПУ, которые занимались расследованием дела "бриллиантовых прокуроров" Корнийца и Шапакина, продолжаются.

Ранее Сакварелидзе сообщал, что за 4 месяца против сотрудников из его команды Генпрокуратура возбудила семь уголовных производств.

Бывшего заместителя прокурора Киевской области Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Шапакина идет задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.

Также во время обысков у Шапакина идет было изъято 400 тыс. долл. а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров" в суд.