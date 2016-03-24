В ГПУ продолжаются "чистки" среди сотрудников, расследовавших дело "бриллиантовых прокуроров"

Об этом Сакварелидзе сообщил на своей странице в Facebook.

"Увольнения продолжаются!!! Сегодня всем остальным нашим ребятам, которые непосредственно участвовали в деле "бриллиантовых" прокуроров, продолжают по очереди вручать уведомления об увольнении", - написал он.

Сакварелидзе также сообщил, что завтра возле ГПУ в 11.00 будет проходить акция в поддержку тех, кого "пытаются цинично "выдавить" из ГПУ как месть за принципиальную позицию в борьбе с коррупционерами".

Увольнения продолжаются!!! Сегодня всем остальным нашим ребятам, которые непосредственно участвовали в деле "бриллиантов... Опубликовано Davit Sakvarelidze 24 марта 2016 г.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 23 марта, Сакварелидзе заявил, что двум сотрудникам Генеральной инспекции ГПУ вручили уведомления об увольнении.

Ранее Сакварелидзе сообщал, что за 4 месяца против сотрудников из его команды Генпрокуратура возбудила семь уголовных производств.

Как сообщал УНИАН, бывшего заместителя прокурора Киевской области Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.

Также во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл. а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров" в суд.