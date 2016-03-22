Российский суд снял с Савченко обвинения в обстреле мирных жителей

Об этом сообщает "Сегодня".

"Суд постановил прекратить уголовное дело в отношении Савченко по обвинению в покушении на жизнь шести мирных жителей Луганской области, так как это дело неподсудно российскому суду", – зачитал решение судья во время оглашения приговора.

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Как сообщал УНИАН, сегодня ожидается окончание оглашения в суде российского Донецка приговора Савченко.

В РФ Савченко обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, и затем силой переправили в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.