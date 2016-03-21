Боевик "ЛНР" подтвердил, что Савченко взяли в плен до гибели российских журналистов - СМИ

Об этом он заявил в интервью изданию "Медуза".

"Илим" утверждает, что она была взята в плен до полудня 17 июня 2014 года, то есть до обстрела поселка Металлист, в результате которого погибли журналисты ВГТРК.

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"Вышка была. Савченко там быть теоретически могла, но мое личное мнение, что ее там не было. Она скорректировала огонь из-за Стукаловой балки, и на момент удара по журналистам ВГТРК уже приехала в Луганск. Я не знаю, что следаки придумали, но я знаю то, что было. Шесть снайперов били по бойцам и корректировали огонь на Металлист. Командовала ими Надежда «Пуля», - рассказал он.

Отмечается, что в суд "Илима" в качестве свидетеля не приглашали - вместо него допросили Дмитрия Ословского "Бекаса" (по версии следствия, участвовал в задержании Савченко) и Сергея Моисеева "Кэпа" (предположительно, отвез ее в Луганск).

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Они говорили, что Савченко была взята в плен уже после убийства журналистов ВГТРК.

"Я не знаю, почему меня не пригласили в суд. Идет горе-судебный процесс. Ладно Плотницкого вызвали для показаний, ее лично передали ему, но там морпехи все эти были и прочая нечисть? Что они могли показать?", - цитирует издание боевика.

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"Илим", отметил, что не особо следит за процессом, но хочет, чтобы Савченко назначили "по полной".

"Мне главное, чтобы она по полному получила. Хочешь верь, хочешь не верь, но я жалею об одном - что я ее не пристрелил в посадке", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня российский суд начал оглашать приговор Савченко.

В суд прибыли народные депутаты, украинские дипломаты, пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

Также на заседании суда присутствовали дипломаты из стран ЕС и США.

Савченко в РФ обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, и затем силой переправили в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

Прокуратура РФ требует приговорить ее к 23 годам лишения свободы.