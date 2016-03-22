Савченко доставили в суд для оглашения приговора под присмотром 16 автоматчиков
22 марта украинскую летчицу Надежду Савченко доставили в Донецкий суд Ростовской области, где ей должны объявить приговор.
Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Facebook сообщил, что на железнодорожном переезде, где остановили автозак с Савченко, было 16 автоматчиков.
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"Только что стал случайным свидетелем остановки автозака Надежды Савченко на железнодорожном переезде. Насчитал 16 автоматчиков. Как же они ее боятся!" - говорится в его сообщении.
Только что стал случайным свидетелем остановки автозака Надежды Савченко на железнодорожном переезде. Насчитал 16 автоматчиков. Как же они ее боятся!#FreeSavchenkoОпубликовано Святославом Цеголко21 марта 2016 г.
Справка УНИАН. Савченко в РФ обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, и потом силой переправили в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.
Прокуратура РФ требует приговорить его к 23 годам лишения свободы.