Савченко доставили в суд для оглашения приговора под присмотром 16 автоматчиков

Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Facebook сообщил, что на железнодорожном переезде, где остановили автозак с Савченко, было 16 автоматчиков.

Читайте такжеОглашение приговора Савченко: суд объявил перерыв до завтра

"Только что стал случайным свидетелем остановки автозака Надежды Савченко на железнодорожном переезде. Насчитал 16 автоматчиков. Как же они ее боятся!" - говорится в его сообщении.

Только что стал случайным свидетелем остановки автозака Надежды Савченко на железнодорожном переезде. Насчитал 16 автоматчиков. Как же они ее боятся!#FreeSavchenko Опубликовано Святославом Цеголко21 марта 2016 г.

Справка УНИАН. Савченко в РФ обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, и потом силой переправили в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

Прокуратура РФ требует приговорить его к 23 годам лишения свободы.