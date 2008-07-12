На западе Украины растет рождаемость

В Украине в целом смертность превышает рождаемость, и, по данным Всемирного банка, до 2025 года население может уменьшиться до 37 миллионов человек. Однако в западных областях демографическая ситуация улучшилась.

Прирост населения практически во всех областях Западной Украины фиксируют медики. Во Львовской области в прошлом году родилось на 0,5% больше людей, чем умерло, сообщает «Немецкая волна». В других областях этот показатель еще выше.

Религиозность жителей западного региона, отказ от искусственного прерывания беременности дает свой положительный результат, отмечают чиновники медицинских управлений.

С этим соглашается и эксперт, врач-демограф Анна СЕМЕНЮК. По ее мнению, именно духовный фактор и деятельность общественных организаций уменьшают уровень алкоголизма, наркомании и самоубийств, которые являются очень распространенными явлениями на востоке Украины и увеличивает там количество смертей среди подростков.

„Но самое большое влияние на демографическую ситуацию имеет власть. Образно говоря – население умирает от власти. Мы имеем страшную стрессовую ситуацию в стране, и ее создают политики. Человек не чувствует обеспеченного будущего, пессимистические настроения ухудшают здоровье и соответственно демографическую ситуацию”, - считает А.СЕМЕНЮК.

Исторический фактор - репрессии и голодоморы, нездоровая окружающая среда, низкий уровень профилактического лечения и предоставление первой помощи, недоступность медицины для сельского населения - формирует пессимистическую демографическую перспективу для украинцев, и денежная помощь женщинам при рождении ребенка не спасет ситуацию. Научные работники об этом говорят, но государство не слышит, заявляет А.СЕМЕНЮК.