Перед Донецким судом, где оглашают приговор Савченко, проходит пикет с требованием покарать летчицу (фото)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, около 20 молодых людей держат в руках государственные флаги Российской федерации, красные гвоздики, а также портреты погибших российских журналистов в черных рамках.

Участники акции также держат в руках жилет и каску с надписью «пресса» (погибшие российские журналисты были без касок и бронежилетов).

Собравшиеся держат плакаты с надписями: «Савченко должна ответить по закону», «Награды Савченко — награды за зверство», «Савченко причастна к убийству российских журналистов», «В их смерти виновна Савченко».

Молодые люди в разговоре с корреспондентом УНИАН заявили, что они прибыли под здание суда «из разных районов Ростовской области, чтобы подержать российское правосудие и российское правительство». Большинство опрошенных уверены в обвинительном приговоре Савченко, которое, по их мнению, является справедливым.

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Как сообщал УНИАН, Савченко в РФ обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и его защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, и затем силой переправили в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

Прокуратура РФ требует приговорить ее к 23 годам лишения свободы.