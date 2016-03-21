Суд назвал Савченко виновной в убийстве российских журналистов

В понедельник Донецкий городской суд приступил к оглашению приговора, сообщает РБК.

"Оглашение приговора началось в 11 часов (10 утра по Киеву). Почти сразу же тройка судей объявила, что признает Савченко виновной в убийстве российских журналистов — сотрудников ВГТРК Антона Волошина и Игоря Корнелюка", - говорится в сообщении.

Читайте такжеГлавным переговорщиком по освобождению Савченко являются США - адвокат

Согласно сообщению, ожидается, что тройка судей будет читать решение два дня и назовет наказания только в конце.

Как сообщал УНИАН, своей вины Савченко не признает, ее адвокаты приводили неопровержимые доказательства ее невиновности, которые суд не принял во внимание.

Савченко отправили в СИЗО в Новочеркасске после судебной тяжбы в Москве. Российские власти рассчитывали, что, перенаправив дело в небольшой городок на границе с Украиной, сможет уменьшить внимание мирового сообщества к судьбе Надежды. Это не удалось - в Донецке Ростовской области, где будет оглашен приговор, Савченко уже ожидают десятки телекамер со всего мира, дипломаты США и Евросоюза, а также консул Украины и депутаты Верховной Рады.

Справка УНИАН. Савченко в РФ обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем силой переправили ее в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

Прокуратура требует приговорить летчицу к 23 годам лишения свободы.