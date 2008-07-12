Пограничники снова ловят женщину-депутата при попытке переплыть Дунай

За попытку незаконно пересечь государственную границу с Румынией через реку Дунай в третий раз пограничниками Измаильского отряда была задержана депутат Измаильского городского совета в Одесской области.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

Женщина в этот раз успела отплыть от берега 50 метров.

За подобные правонарушения ее уже задерживали 6 и 9 июня. За вторую попытку нарушения границы на нарушительницу наложен штраф в размере 3 тыс. грн. В этот раз решением суда она арестована на 15 суток.

По данным пограничников, во время каждого задержания женщина заявляет, что будет продолжать попытки незаконного пересечения государственной границы с Румынией.