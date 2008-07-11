Ющенко отозвал свои представления в Конституционный суд

Конституционный Суд своим определением прекратил рассмотрение представления Президента Украины относительно соответствия Конституции (конституционности) распоряжения Кабинета министров «Об утверждении Условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» от 11 февраля 2008 года №261-р.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, рассмотрение данного представления прекращено в связи с письменным заявлением субъекта права на конституционное представление об отзыве представления.

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Конституционный Суд своим определением также прекратил рассмотрение представления Президента Украины относительно соответствия Конституции (конституционности) постановления №196 и распоряжений КМУ о включении в перечень приватизируемых в 2008 году предприятий ОАО "Днепроэнерго", "Донбассэнерго", "Западэнерго", "Центроэнерго".

В пресс-службе отметили, что рассмотрение данного представления прекращено в связи с письменным заявлением Президента об отзыве конституционного представления.

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КС на основании заявления Президента также прекратил рассмотрение его представления о конституционности включения в перечень приватизируемых в 2008 году предприятий ОАО "Турбоатом", Криворожского горно-металлургического комбината окисленных руд, «Феодосийской судостроительной компании «Море», «Научно-исследовательского института электромеханических приборов».