Авиакатастрофа в Ростове-на-Дону: названы имена погибших украинцев, среди них - семья с 5-летним ребенком

Об этом УНИАН сообщили консулы Украины.

"В списке погибший граждан Украины, к сожалению восемь фамилий: Цегельская Светлана, 1985 года рождения; Цегельский Павел, 1975 года, Цегельский Данил, 2011 года", - сказал собеседник агентства.

Также среди погибших – Жанна Андреева, 1991 года, Валентина Сомина, 1948 года, Володимир Федянин, 1980 года, Татьяна Кравченко, 1965 года, Анна Сергеева, 1990 года.

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Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 738 авиакомпании FlyDubai, следовавший из Дубая, разбился при заходе на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. По данным, которые приводит авиакомпания FlyDubai, на борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа.

По данным Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, в результате крушения самолета авиакомпании FlyDubai погибли восемь граждан Украины.