В МИД заявили, что в результате катастрофы Boeing в Ростове-на-Дону погибли семь украинцев

Об этом сообщили в департаменте консульской службы МИД, передает "Европейская правда".

"Сегодня ночью, во время повторной попытки захода на посадку, потерпел катастрофу Боинг 737-800 авиакомпании, принадлежащей ОАЭ. Самолет выполнял рейс из Дубая в Ростов-на-Дону. Все 55 пассажиров и 7 членов экипажа, находившихся на борту, погибли. По предварительным данным, на борту находилось 7 граждан Украины. Выяснением гражданства погибших занимаются генконсульства Украины в Дубай и в Ростове", - утверждают во внешнеполитическом ведомстве.

Читайте такжеВ сети появились первые фото с места падения Boeing в Ростове-на-ДонуМИД открыты горячие линии в Ростове и Киеве: +7918 5879993, +38044 2381657.

Ранее УНИАН сообщал, что большинство пассажиров самолета Boeing 737-800 эмиратской авиакомпании FlyDubai, который разбился в аэропорту Ростова-на-Дону, были гражданами России.

Пассажирский самолет Boeing-737-800 авиакомпании Fly Dubai разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону. На борту находились 62 человека, все они погибли.