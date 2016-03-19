Катастрофа Boeing в Ростове: озвучены новые данные о количестве погибших украинцев

Об этом УНИАН сообщили в Генеральному консульстве Украины в Ростове-на-Дону.

"По последним данным, в результате крушения погибло 8 граждан Украины, такая последняя информации пришла от экстренных служб", - сказал собеседник агентства.

Как передает Радио Свобода, авиакомпания FlyDubai сообщает, что среди 55 пассажиров, погибших на борту самолета Boeing 738, выполнявшего рейс FZ981 из Дубая в Ростов-на-Дону, восемь были гражданами Украины.

Среди погибших 44 россиянина, два гражданина Индии, один - Узбекистана, говорится на странице авиакомпании в Facebook.

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Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 738 авиакомпании FlyDubai, следовавший из крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов Дубая, разбился при заходе на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. По предварительным данным, которые приводит на своей странице в Facebook авиакомпания FlyDubai, на борту находились 55 пассажиров, включая 33 женщин, 18 мужчин и четырех детей, и семь членов экипажа.

В технических службах аэропорта сообщили, что на время посадки самолета рейса 981 был сильный ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду.

По данным FlyDubai, самолет, который вылетел из Дубая в 18:20 по Гринвичу (это 20:20 по Киеву и 21:20 по Москве), должен был приземлиться в Ростове-на-Дону в 22:40 по Гринвичу. Перед катастрофой экипаж сделал три попытки посадить самолет, трагедия произошла в 3:42 по московскому времени (01:42 по Гринвичу).