В Кировограде СБУ задержала на взятке оперуполномоченного уголовного розыска (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, старший лейтенант ежемесячно получал от местной жительницы 1 тысячу долларов за непривлечение к уголовной ответственности за сбыт наркотиков и "содействие" в продолжении нелегального бизнеса.

Сотрудники спецслужбы задержали полицейского после получения через посредника части ежемесячной дани в размере 500 долларов. Оперуполномоченный пытался скрыться от правоохранителей на собственном внедорожнике и был остановлен после преследования на окраине города.

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Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Старший лейтенант задержан согласно ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению других возможных фактов получения взяток сотрудником уголовного розыска.