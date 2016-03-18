Правозащитники: Россия создала атмосферу страха и репрессий в аннексированном Крыму

Об этом заявила правозащитная организация Human Rights Watch, передает радио "Свобода". В обнародованном отчете правозащитники заявляют, что в Крыму после аннексии "резко сократилось пространство для свободы слова, свободы собраний и свободы СМИ".

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Human Rights Watch также заявляет, что подконтрольная России так называемая власть Крыма "преследовала, запугивала и применяла любое правовое воздействие на крымских татар, этническое меньшинство, которое открыто выступило против российской оккупации".

Ранее сегодня в Евросоюзе в очередной раз осудили и назвали незаконной аннексию Крыма. С призывом к Кремлю прекратить оккупацию и вернуть Крым Украине обратилсяи Вашингтон, заявив, что пока этого не произойдет, санкции против России останутся в силе.

Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма Россией. 7 октября 2015 года президент Петр Порошенко подписал закон об этом. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций против Москвы.