Евросоюз обеспокоен намерением России запретить деятельность Меджлиса

Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявляет, что ЕС обеспокоен намерением Российской Федерации запретить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

Об этом говорится в заявлении Могерини по случаю второй годовщины аннексии Крыма и Севастополя Россией.

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«Европейский Союз вновь выражает свою глубокую обеспокоенность наращиванием военного потенциала и ухудшением ситуации с правами человека на Крымском полуострове, что касается запрета на свободу слова, свободу мирных собраний, свободу религии и верований, а также преследования лиц, принадлежащих к меньшинствам, особенно крымским татарам. Подача иска о запрете деятельности Меджлиса – органа самоуправления крымских татар - как экстремистской организации является особенно тревожным событием», - подчеркнула Могерини.

В связи с этим верховный представитель Евросоюза отметила, что ЕС призывает Россию к полному соблюдению международных стандартов по правам человека и других обязательств в соответствии с международным правом.

«Все нерассмотренные случаи нарушения прав человека, такие как насильственные исчезновения, пытки и убийства, должны быть тщательным образом расследованы», - заявила Могерини.